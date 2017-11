റായ്ബറേലി: ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ റായ്ബറേലിക്കടുത്ത് ഉച്ചഹാറില്‍ നാഷണല്‍ തെര്‍മല്‍ പവര്‍ കോര്‍പറേഷന്റെ (എന്‍ടിപിസി) പ്ലാന്റിലുണ്ടായ സ്‌ഫോടനത്തില്‍ മരണസംഖ്യ 26 ആയി ഉയര്‍ന്നു. എന്‍ടിപിസി തൊഴിലാളികളാണ് മരിച്ചവര്‍.

പ്ലാന്റിന്റെ ആറാമത്തെ യൂണിറ്റിലാണ് അപകടം നടന്നത്. നീരാവി കടന്നുപോകുന്ന കുഴല്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

സ്‌ഫോടനത്തില്‍ നൂറിലേറെ പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. പലരുടെയും നില ഗുരുതരമാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

കോൺഗ്രസ് വെെസ് പ്രസിഡൻ്റ് രാഹുൽ ഗാന്ധി, മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്, ഉപ മുഖ്യമന്ത്രി ദിനേഷ് ശര്‍മ്മ എന്നിവര്‍ സ്‌ഫോടനത്തില്‍ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാഗങ്ങളെയും പരിക്കേറ്റവരെയും സന്ദര്‍ശിച്ചു.

മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ വീതവും ഗുരുതര പരിക്കേറ്റവര്‍ക്ക് 50,000 രൂപവീതവും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സഹായധനം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Prime Minister @narendramodi has approved an ex- gratia of Rs. 2 lakh each for the next of kin of those who have lost their lives due to the accident at the NTPC plant in Raebareli, Uttar Pradesh. PM has approved Rs. 50,000 each for those injured due to the accident.