ന്യൂഡല്‍ഹി: അതിര്‍ത്തികടന്നുള്ള ഭീകരവാദത്തിന് പാകിസ്താന്‍ പിന്തുണ നല്‍കുന്നത് തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സാര്‍ക്ക് കൂട്ടായ്മയുമായി മുന്നോട്ടുപോകാനാവില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ. നേപ്പാള്‍ പ്രധാനമന്ത്രി കെ.പി. ശര്‍മ ഒലിയുമായുള്ള ചര്‍ച്ചക്കിടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

കാഠ്മണ്ടുവില്‍ 2014ല്‍ നടന്ന സാര്‍ക്ക് ഉച്ചകോടിയില്‍ ഇന്ത്യ ഉത്സാഹത്തോടെയാണ് പങ്കെടുത്തത്. എന്നാല്‍ അതിര്‍ത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരവാദമാണ് മേഖലയിലെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് കാരണം. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ സാര്‍ക്ക് കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് മുന്നോട്ടുപോകാനാകില്ലെന്ന് മോദി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

രണ്ടുവര്‍ഷത്തിലൊരിക്കലാണ് സാര്‍ക്ക് ഉച്ചകോടി ചേരുന്നത്. അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ പേരുകള്‍ അക്ഷരമാലാ ക്രമത്തില്‍ വരുന്ന തരത്തില്‍ അതത് രാജ്യങ്ങളിലായാണ് ഉച്ചകോടി നടക്കുന്നത്. 2014 ലാണ് അവസാന ഉച്ചകോടി നടന്നത്. 2016 ല്‍ പാകിസ്താനിലായിരുന്നു ഉച്ചകോടി ചേരേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഉറി സൈനിക ക്യാമ്പില്‍ ഭീകരാക്രമണത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഇന്ത്യ ഉച്ചകോടി ബഹിഷ്‌കരിച്ചു. ഇതിന് പിന്നാലെ അഫ്ഗാനിസ്താന്‍, ബംഗ്ലാദേശ്, ഭൂട്ടാന്‍ എന്നീ രാജ്യങ്ങളും ഉച്ചകോടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നില്ലെന്ന് അറിയിച്ചു.

ഇതിന് ശേഷം അടുത്ത സമ്മേളനം നടക്കാനിരിക്കെയാണ് ഇന്ത്യ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 2018 ലെ സമ്മേളനം പാകിസ്താനിലാക്കാന്‍ നേപ്പാള്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേല്‍ സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം നേപ്പാള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ച പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഷഹിദ് ഖാന്‍ അബ്ബാസി അഭ്യര്‍ഥിച്ചിരിന്നു. ഇത് പ്രകാരമാണ് നേപ്പാള്‍ പ്രധാനമന്ത്രി കെ.പി. ശര്‍മ ഒലി ഇന്നത്തെ ചര്‍ച്ചയില്‍ വിഷയം ഉയര്‍ത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത്.

നേപ്പാളിന് പുറമെ ശ്രീലങ്കയുടെയും സഹായം പാകിസ്താന്‍ തേടിയിരുന്നു. അതേസമയം പാകിസ്താനെ ഒഴിവാക്കി ബിംസ്‌ടെക് ഉച്ചകോടിയുമായി ഇന്ത്യ മുന്നോട്ടുപോവുകയാണ്. ബേ ഓഫ് ബെംഗാള്‍ ഇനിഷ്യേറ്റിവ് ഫോര്‍ മള്‍ട്ടി സെക്ടറല്‍ ടെക്‌നിക്കല്‍ ആന്‍ഡ് എക്കണോമിക് സമ്മിറ്റ് (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation Summit or BIMSTEC ) എന്നാണ് ഇതിന്റെ പൂര്‍ണ രൂപം. ബംഗ്ലാദേശ്, ഭൂട്ടാന്‍,ഇന്ത്യ,നേപ്പാള്‍ (BBIN) എന്ന മറ്റൊരു കൂട്ടായ്മയെന്ന നിര്‍ദ്ദേശവും നേപ്പാള്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മുന്നോട്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

