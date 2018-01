ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ പരോക്ഷമായി പരിഹസിച്ച് ഗുജറാത്ത് എംഎല്‍എയും ദളിത് വിഭാഗം നേതാവുമായ ജിഗ്നേഷ് മേവാനി.

21-ാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച അഭിനേതാവ് ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നായിരിക്കുമെന്നാണ് നോസ്ട്രഡാമസിന്റെ പ്രവചനമെന്ന് ജിഗ്നേഷ് ട്വിറ്ററില്‍ കുറിക്കുന്നു. ഭീമ കോറേഗാവ്, നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കള്ളങ്ങള്‍, വ്യാജ ദളിത് സ്‌നേഹം എന്നീ ഹാഷ് ടാഗുകളും ട്വിറ്ററില്‍ ഇതോടൊപ്പം മേവാനി ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്‌

Nostradamus predicted that In 21st century world's best actor will be from India.#BhimaKoregaon #NarendraModiLies#FakeDalitPrem pic.twitter.com/anvIsRUB2a