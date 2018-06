ന്യൂഡല്‍ഹി: എയര്‍ ഇന്ത്യ ഓഹരികള്‍ വില്‍ക്കാനുള്ള നീക്കം വ്യോമയാനമന്ത്രാലയം അവസാനിപ്പിച്ചു. ഓഹരികള്‍ വാങ്ങാന്‍ താല്പര്യമുള്ളവരില്‍ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച് കാത്തിരുന്നിട്ടും ആരും അനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കാഞ്ഞതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് തീരുമാനം.

കമ്പനി നഷ്ടത്തിലായതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് ഓഹരികള്‍ വിറ്റഴിക്കാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചത്. 76 ശതമാനം ഓഹരികള്‍ സ്വകാര്യമേഖലയ്ക്ക് നല്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം. ഇതനുസരിച്ച് മാര്‍ച്ച് 28 മുതല്‍ മെയ് 14 വരെ താല്പര്യപത്രം സമര്‍പ്പിക്കാമെന്നും അറിയിച്ചു. പിന്നീടത് മേയ് 31ലേക്ക് നീട്ടി. എന്നാല്‍, താല്പര്യപത്രം സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള കാലാവധി നീട്ടി നല്‍കിയിട്ടും ഓഹരികള്‍ വാങ്ങാന്‍ ആരും താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചില്ലെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

5000 കോടി രൂപ ആസ്തിയുള്ള കമ്പനികള്‍ക്ക് ലേലത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാമെന്നായിരുന്നു വ്യോമയാനമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചത്. 2017 മാര്‍ച്ച് വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് 48,000 കോടി രൂപയുടെ ബാധ്യതയാണ് എയര്‍ ഇന്ത്യക്കുള്ളത്. ഇനിയെന്ത് വേണമെന്ന് ആലോചിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് വ്യോമയാനസെക്രട്ടറി ആര്‍.എന്‍.ചൗധരി അറിയിച്ചു.

