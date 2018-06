ന്യൂഡല്‍ഹി: ജമ്മുകശ്മീരില്‍ പിഡിപിയുമായി സഖ്യം ചേരുന്ന കാര്യം കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ആലോചനയില്‍ ഇല്ലെന്ന് മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് ഗുലാം നബി ആസാദ്. പിഡിപിയുമായി സഖ്യം ചേര്‍ന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിച്ച ബിജെപി തീരുമാനം ആനമണ്ടത്തരമായിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ദേശീയ പാര്‍ട്ടിയായ ബിജെപി, പിഡിപി പോലെയൊരു പ്രാദേശിക പാര്‍ട്ടിയുമായി സഖ്യം ചേരാന്‍ പാടില്ലായിരുന്നു. പ്രാദേശിക പാര്‍ട്ടികള്‍ തമ്മില്‍ സഖ്യമുണ്ടാക്കാന്‍ അനുവദിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ബിജെപി- പിഡിപി സഖ്യം കശ്മീരിനെ നാശോന്മുഖമാക്കി. സാമ്പത്തികപരമായും സാമൂഹികപരമായും തകര്‍ത്തു. അങ്ങനെ നശിച്ച സംസ്ഥാനമായി കശ്മീരിനെ മാറ്റിയെന്നും ഗുലാം നബി ആസാദ് ആരോപിച്ചു.

content highlights: No Question Of Alliance With PDP, Says Congress Leader Gulam Nabi Azad