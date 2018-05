കല്‍ക്കത്ത: പശ്ചിമബെംഗാള്‍ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇ മെയില്‍ മുഖാന്തരം സമര്‍പ്പിക്കുന്ന നാമനിര്‍ദേശ പത്രികകള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി.

ഇ മെയില്‍ മുഖാന്തരം സമര്‍പ്പിക്കുന്ന നാമനിര്‍ദേശ പത്രികകള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്ന ബെംഗാള്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മീഷനോടുള്ള കല്‍ക്കത്താ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിര്‍ദേശം സുപ്രീം കോടതി സ്‌റ്റേ ചെയ്തു.

Supreme Court sets aside the #Calcutta High court order that asked #WestBengal Election Commission to accept nominations for Panchayat polls through e-mail pic.twitter.com/oGle2zXDi1

എതിര്‍സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ നാമനിര്‍ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കാത്ത 34 ശതമാനം സീറ്റുകളിലെ ഫലം കോടതിയില്‍നിന്ന് നിര്‍ദേശം ലഭിക്കുന്നതുവരെ പുറത്തുവിടരുതെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മീഷനോട് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മേയ് 14ന് നടക്കുമെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനോടും തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മീഷനോടും ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

Supreme Court said #WestBengal Panchayat elections will be held on May 14, as per the earlier schedule. SC asked State Election Commission & state government to ensure free and fair polls. SC asked State EC not to issue notification on declaration of results till July 3 pic.twitter.com/bW5Yz0KwId