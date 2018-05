ന്യൂഡല്‍ഹി: ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രിമാര്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ബംഗ്ലാവുകള്‍ അനുവദിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി.

സന്നദ്ധ സംഘടനയായ ലോക്പ്രഹരി നല്‍കിയ പൊതുതാത്പര്യ ഹര്‍ജിയിലാണ് ഉത്തരവ്. മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രിമാര്‍ക്ക് ഔദ്യോഗിക ബംഗ്ലാവുകള്‍ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍ നിയമഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ലോക്പ്രഹരി കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

സര്‍ക്കാര്‍ കൊണ്ടുവന്ന ഭേദഗതി ഏകപക്ഷീയവും വിവേചനപരവും തുല്യത എന്ന ഭരണഘടനാ തത്വത്തെ ഹനിക്കുന്നതുമാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് ആ ഭേദഗതി റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു.

മുലായം സിങ് യാദവ്, അഖിലേഷ് യാദവ്(സമാജ്‌വാദി പാര്‍ട്ടി), മായാവതി(ബി എസ് പി), രാജ്‌നാഥ് സിങ്(ബി ജെ പി), എന്‍ ഡി തിവാരി(കോണ്‍ഗ്രസ് ) എന്നിവരാണ് നിലവില്‍ ബംഗ്ലാവുകളുള്ള മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രിമാരെന്ന് സി ന്യൂസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

