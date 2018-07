ചണ്ഡിഗണ്ഡ്: പൗരന്മാർക്കാർക്ക് സർക്കാർ നൽകിവരുന്ന സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പീഡന കേസുകളില്‍ പ്രതിയാക്കപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് നൽകില്ലെന്ന് ഹരിയാണ മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹര്‍ ലാല്‍ ഖട്ടാര്‍.

വിധി വരുന്നതുവരെ റേഷൻ മാത്രമെ ഇത്തരക്കാർക്ക് നൽകുകയുള്ളു. വാര്‍ധക്യ പെന്‍ഷന്‍, വികലാംഗ പെന്‍ഷന്‍, സംസ്ഥാന സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍ തുടങ്ങി മറ്റു എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും കോടതി വിധി വരുന്നതു വരെ തടഞ്ഞുവെക്കുകയും ഡ്രൈവിങ് ലൈസന്‍സും ആയുധ ലൈസന്‍സും താല്‍ക്കാലികമായി റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്യും.

കോടതി കുറ്റക്കാരാനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും സ്ഥിരമായി റദ്ദാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. പഞ്ച്കുളയില്‍ സ്ത്രീക്ഷേമ പരിപാടിയില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങള്‍ തടയുന്നതിനാവശ്യമായ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയും കുറ്റക്കാര്‍ക്ക് കനത്ത ശിക്ഷ നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും.പീഡനക്കേസുകളിൽ ഇരയാക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വകാര്യ അഭിഭാഷകനെ നിയമിക്കണമെങ്കിൽ സർക്കാർ 22,000 രൂപ വരെ ഫീസായി നൽകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

