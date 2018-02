പട്‌ന: താന്‍ ഔദ്യോഗിക വസതി ഒഴിയാന്‍ കാരണക്കാരന്‍ ബിഹാര്‍ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറാണെന്ന് ആര്‍ ജെ ഡി നേതാവ് തേജ് പ്രതാപ് യാദവ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് മുന്‍ ആരോഗ്യമന്ത്രി കൂടിയായ തേജ് പ്രതാപ് ഔദ്യോഗിക വസതിയില്‍നിന്ന് താമസം മാറിയത്.

നിതീഷ് കുമാറും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സുശീല്‍ കുമാറും എന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലേക്ക് പ്രേതങ്ങളെ തുറന്നുവിട്ടു. അതിനാലാണ് ഞാന്‍ വസതി ഒഴിയാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. പ്രേതങ്ങള്‍ എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുകയാണ്- തേജ് പ്രതാപ് യാദവ് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

ആര്‍ ജെ ഡി- ജെ ഡി(യു)- കോണ്‍ഗ്രസ് സഖ്യം രൂപവത്കരിച്ച, നിതീഷ് കുമാറിന്റെ മന്ത്രിസഭയിലെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്നു തേജ് പ്രതാപ്. എന്നാല്‍ പിന്നീട് നിതീഷ് കുമാര്‍ സഖ്യം വിടുകയും ബി ജെ പിയുമായി ചേര്‍ന്ന് പുതിയ മന്ത്രിസഭ രൂപവത്കരിക്കുകയുമായിരുന്നു. ദേശ്‌രത്‌ന മാര്‍ഗിലാണ് തേജ് പ്രതാപിന് ഔദ്യോഗിക വസതി അനുവദിച്ചിരുന്നത്.

ഔദ്യോഗിക വസതി ഒഴിയണമെന്ന് തേജ് പ്രതാപ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവരോട് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതിനെതിരെ മുന്‍ ആര്‍ ജെ ഡി മന്ത്രിമാര്‍ പട്‌ന ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് വസതികള്‍ ഒഴിയണമെന്ന സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശത്തെ കോടതി സ്‌റ്റേ ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് താമസക്കാരോട് വിപണിനിരക്കില്‍ വാടക നല്‍കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അതേസമയം തേജ് പ്രതാപ് യാദവിന്റെ ആരോപണങ്ങളെ ജെ ഡി(യു) തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ശ്രദ്ധ ആകര്‍ഷിക്കാനുള്ള തേജ് പ്രതാപിന്റെ തന്ത്രമാണ് ഇതെന്നും ജെ ഡി(യു) പ്രതികരിച്ചു.

