'For me, impeccable craftsmanship has to be a given and provides the tools to create works of art.- ഫയര്‍ സ്റ്റാര്‍ ഡയമണ്ടിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ നീരവ് മോദിയുടേതായി ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ഇവ. പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്കില്‍നിന്ന് 11,334 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്ത ശേഷം മുങ്ങിയ അതേ നീരവ് മോദിയുടെ വാക്കുകള്‍. കുറ്റമറ്റ നിര്‍മാണ വൈദഗ്ധ്യമാണ് മികച്ച നിര്‍മിതിക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നതെന്ന ഇതേ നിലപാടു തന്നെയാണ് പി എന്‍ ബിയെ കബളിപ്പിക്കുന്നതിനും നീരവ് സ്വീകരിച്ചത്. എന്നാല്‍ 2011 മുതല്‍ കുറ്റമറ്റ രീതിയില്‍ നടന്നുവന്ന തട്ടിപ്പ് 2018 ല്‍ നിയമത്തിനു മുന്നിലെത്തുകയായിരുന്നു.

പി എന്‍ ബിയുടെ മുംബൈ ഫോര്‍ട്ട് വീര്‍നരിമാന്‍ റോഡിലെ ബ്രാഡി ഹൗസ് ശാഖയിലാണ് നീരവ് 11,334 കോടിയുടെ തട്ടിപ്പു നടത്തിയത്. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ കണ്ടെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പെന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് സംഭവത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറത്തില്‍ വച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയോടൊപ്പം നീരവ് നില്‍ക്കുന്ന ചിത്രം കൂടി പുറത്തുവന്നതോടെ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പിന് രാഷ്ട്രീയമാനവും കൈവന്നു.

ഗുജറാത്തില്‍ വജ്രവ്യാപാരികളുടെ കുടുംബത്തില്‍ ജനിച്ച്, വജ്രങ്ങളുടെ നാടായ ബെല്‍ജിയത്തിലെ ആന്റ്‌വെര്‍പിലാണ് നീരവ് വളര്‍ന്നത്. 47 വയസ്സിനുള്ളില്‍ ഡല്‍ഹി,മുംബൈ, ന്യൂയോര്‍ക്ക്, ലണ്ടന്‍, ഹോങ്കോങ്, മക്കാവു എന്നിവിടങ്ങളില്‍ വജ്രാഭരണ വില്‍പന ശാലകള്‍. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില്‍ പ്രസിദ്ധമായ ധനകാര്യ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലും ഫാഷന്‍ മാസികകളിലും ഇടയ്ക്കിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന മുഖം. എന്നാല്‍ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അടിമുടി മാറിയത് 2018 ഫെബ്രുവരി 14 നാണ്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാല്‍ നീരവ് പി എന്‍ ബിയെ കബളിപ്പിച്ച വാര്‍ത്ത മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതോടെ.

എന്നാല്‍ പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തില്‍ നീരവിന്റെ തട്ടിപ്പ് പുറത്തുവരികയായിരുന്നില്ല. ഫോബ്‌സ് മാസികയുടെ ശതകോടീശ്വരന്മാരുടെ പട്ടികയില്‍ ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിന് ഒരു വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം, 2014 മുതല്‍ നീരവ് മോദി വിവിധ അന്വേഷണ ഏജന്‍സികളുടെ നിരീക്ഷണത്തിനു കീഴിലായിരുന്നെന്ന് ലൈവ് മിന്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. സി ബി ഐയും എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും നികുതി വകുപ്പും അനധികൃത ക്രയവിക്രയങ്ങളുടെയും മറ്റ് നടപടികളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഇദ്ദേഹത്തെ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. നികുതി അടയ്ക്കാതെ കട്ട് ആന്‍ഡ് പോളിഷ്ഡ്‌ ഡയമണ്ടും മുത്തുകളും ആഭ്യന്തര വിപണിയിലേക്ക് അനധികൃതമായി ഇറക്കുമതി ചെയ്തതിന് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഇന്റലിജന്‍സ് നീരവിനെതിരെ അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു.

പെന്‍സില്‍ വാനിയയിലെ വാര്‍ട്ടണ്‍ സ്‌കൂളില്‍നിന്ന് പഠനം നിര്‍ത്തിയശേഷം 19-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് നീരവ് വജ്രവ്യാപാരത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അമ്മാവനും ഗീതാഞ്ജലി ജെംസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ചെയര്‍മാനുമായ മെഹുല്‍ ചോക്‌സിക്കൊപ്പമായിരുന്നു ഇത്. പി എന്‍ ബിയിലെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പില്‍ നീരവിനൊപ്പം ചേര്‍ന്നു കേള്‍ക്കുന്ന പേരാണ് മെഹുലിന്റെതും. എന്നാല്‍ നീരവിന്റെ കമ്പനികളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നാണ് മെഹുലിന്റെ നിലപാട്.

ബാങ്ക് ഗ്യാരന്റിയുടെ ഉറപ്പില്‍ കോടികളുടെ ഇടപാട് സാധ്യമാക്കുന്ന ബയേഴ്‌സ് ക്രഡിറ്റ് ലെറ്റര്‍ ഓഫ് കംഫര്‍ട്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് നീരവ് മോദി തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. പി എന്‍ ബിയുടെ ജാമ്യത്തില്‍ വിദേശബാങ്കുകളില്‍നിന്ന് വന്‍തോതില്‍ പണം പിന്‍വലിക്കുകയും തിരിച്ചടയ്ക്കാതെ മുങ്ങുകയുമാണ് നീരവ് ചെയ്തത്. ഈ വര്‍ഷം ജനുവരി ഒടുവില്‍ ബാങ്ക് ഈ തട്ടിപ്പ് വിവരം സിബിഐയെ അറിയിക്കുകയും ജനുവരി 31 ന് എഫ് ഐ ആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. എന്നാല്‍ കൃത്യം ജനുവരി ഒന്നിന് തന്നെ നീരവ് രാജ്യം വിട്ടു പിന്നാലെ ജനുവരി ആദ്യവാരത്തില്‍ തന്നെ ഭാര്യയും സഹോദരനും കൂട്ടാളിയും രാജ്യം വിട്ടു.

പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്കിലെ ഗോകുല്‍ നാഥ് ഷെട്ടിയെന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു നീരവിന് തട്ടിപ്പിന് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങള്‍ നല്‍കി വന്നിരുന്നത്. 2010 മുതല്‍ ഫോറിന്‍ എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് വിഭാഗത്തിലാണ് ഇയാള്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. ഗോകുല്‍നാഥ് 2017 ല്‍ വിരമിച്ചു. ഇയാള്‍ക്ക് പകരമെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ തട്ടിപ്പ് തിരിച്ചറിയുകയും മേലുദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് പരാതി നല്‍കുകയും ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് ബാങ്ക് അധികൃതര്‍ പരാതി സി ബി ഐക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

മനോജ് കാരാട്ട് എന്ന ജീവനക്കാരുമായി ചേര്‍ന്ന് നീരവ് മോദിയുടെ കമ്പനിക്ക് ലെറ്റര്‍ ഓഫ് അണ്ടര്‍ടേക്കിങ് (എല്‍ ഒ യു)നിര്‍മിച്ചു നല്‍കിയെന്നാണ് ആരോപണം ഇപ്പോള്‍ ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം എല്‍ ഒ യുകള്‍ ബാങ്കിന്റെ ഔദ്യോഗിക രേഖകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.

ഈ വര്‍ഷം ആദ്യം നീരവ് ബാങ്കിനെ ലോണിനായി സമീപിക്കുകയും മുന്‍മാതൃകയില്‍ പണം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി രേഖകള്‍ പരിശോധിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് തട്ടിപ്പ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.

content highlights: Nirav modi punjab national bank scam