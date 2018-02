ന്യൂഡല്‍ഹി: പി.എന്‍.ബി തട്ടിപ്പ് കേസിലെ പ്രതി രത്നവ്യാപാരി നീരവ് മോദിയ്‌ക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി എന്‍സിപി എംപി മജീദ് മേമന്‍ രംഗത്ത്. പ്രധാനമന്ത്രി നോട്ട് നിരോധനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മണിക്കൂറുകള്‍ക്ക് മുമ്പ് നീരവ് മോദി പഞ്ചാബ് നാഷ്ണല്‍ ബാങ്കിന്റെ ശാഖകളില്‍ ഒന്നില്‍ 90 കോടി രൂപയുടെ നോട്ടുകള്‍ നിക്ഷേപിച്ചതായി എംപി മജീദ് മേമന്‍ ആരോപിച്ചു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം നടത്തിയാല്‍ സത്യാവസ്ഥ പുറത്തുവരുമെന്നും മേമന്‍ ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോട് വെളിപ്പെടുത്തി.

തന്റെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടിലും ഇതേ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച മേമന്‍. നോട്ട് നിരോധനത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നീരവിന് ഇത്രയും വലിയ തുക നിക്ഷേപിക്കാന്‍ ആരാണ് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയെന്നും ചോദിച്ചു.

A report reveals that Nirav Modi deposited huge cash amount in one PNB branch on 8 th Nov. 2017, hours before PM announced demonitization. What does it suggest ?