ന്യൂഡല്‍ഹി: തട്ടിപ്പിന് സഹായിച്ച പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്കിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന് നീരവ് മോദി സ്വര്‍ണനാണയങ്ങളും വജ്രാഭരണവും കൈക്കൂലി നല്‍കിയിരുന്നതായി സി ബി ഐ. തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായവരില്‍ ഒരാള്‍ ഇക്കാര്യം സമ്മതിച്ചതായും സി ബി ഐ കോടതിയില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

പിഎന്‍ബിയുടെ മുംബൈ ശാഖയിലെ ഫോറെക്‌സ് വിഭാഗത്തില്‍ മാനേജരായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന യശ്വന്ത് ജോഷിയാണ് നീരവ് മോദിയുടെ പക്കല്‍നിന്ന് സ്വര്‍ണനാണയങ്ങളും വജ്രാഭരണവും കൈക്കൂലിയായി സ്വീകരിച്ചെന്ന് സിബിഐക്കു മുന്നില്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

അറുപത് ഗ്രാം തൂക്കം വരുന്ന രണ്ട് സ്വര്‍ണനാണയങ്ങള്‍, സ്വര്‍ണവും വജ്രവും കൊണ്ട് നിര്‍മിച്ച കമ്മല്‍ എന്നിവയാണ് യശ്വന്ത് നീരവില്‍നിന്ന് കൈക്കൂലിയായി വാങ്ങിച്ചത്. ഇവ യശ്വന്തിന്റെ വീട്ടില്‍നിന്ന് കണ്ടെടുത്തതായും സി ബി ഐ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

പതിനാലു പേരെയാണ് പിഎന്‍ബി തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിബിഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ശനിയാഴ്ച കോടതിയിലാണ് സിബിഐ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. നിലവില്‍ ജുഡീഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡിയിലാണ് യശ്വന്ത്. വ്യാജരേഖകളുടെ സഹായത്തോടെ പി എന്‍ ബിയില്‍നിന്ന് 11400 കോടിരൂപയുടെ തട്ടിപ്പാണ് നീരവ് മോദി നടത്തിയത്. ജനുവരിയിലാണ് തട്ടിപ്പുവാര്‍ത്ത പുറത്തെത്തിയത്.

content highlights:nirav modi bribed pnb official with gold coins and diamond jwellery says cbi at court