ന്യൂഡല്‍ഹി: നൈജീരിയന്‍ സ്വദേശിയെ ഡല്‍ഹിയില്‍ ആള്‍ക്കൂട്ടം പോസ്റ്റില്‍ കെട്ടിയിട്ട് മര്‍ദിച്ചു. മോഷണവും മയക്കുമരുന്നു വില്‍പനയും ആരോപിച്ചായിരുന്നു മര്‍ദനം. ദക്ഷിണ ഡല്‍ഹിയിലെ മാളവ്യനഗറില്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 24 നായിരുന്നു സംഭവം.

#WATCH Nigerian national tied to a pole and beaten up by locals for alleged theft in Delhi's Malviya Nagar (24.09.2017) pic.twitter.com/3zWgbeqvN5