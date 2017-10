ന്യൂഡല്‍ഹി: സാകേതിലെ ആശുപത്രിയില്‍ നൈജീരിയന്‍ പൗരന്മാരുടെ രണ്ടു സംഘങ്ങള്‍ ഏറ്റുമുട്ടി. വാളും കത്തിയും കൊണ്ടുള്ള ആക്രമണം കണ്ടു ഭയന്ന ആശുപത്രി ജീവനക്കാര്‍ ശുചിമുറിയില്‍ അഭയം തേടി. ശനിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ നാലുമണിയോടെ നീലു ഏഞ്ചല്‍ നഴ്‌സിങ് ഹോമിലായിരുന്നു സംഭവം.

സംഭവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുടെ ഭാഷ്യം ഇങ്ങനെ: പുലര്‍ച്ചെ നാലുമണിയോടെ മൂന്ന് നൈജീരിയന്‍ പൗരന്മാര്‍ ആശുപത്രിയിലെത്തി. ഇവര്‍ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ഈസമയം പന്ത്രണ്ടോളം നൈജീരിയന്‍ പൗരന്മാര്‍ ആശുപത്രിയുടെ പുറത്ത് കാത്തുനില്‍ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

കുറച്ചു സമയത്തിനു ശേഷം മറ്റൊരു നൈജീരിയന്‍ പൗരന്‍ ഓട്ടോറിക്ഷയില്‍ ആശുപത്രിക്കു മുന്നില്‍ വന്നിറങ്ങി. ഇയാള്‍ ഓട്ടോയില്‍നിന്ന് ഇറങ്ങി ആശുപത്രിയിലേക്ക് കയറിയതോടെ പുറത്തു നിന്നവര്‍ ഇയാളുടെ പിന്നാലെയെത്തുകയും ആക്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു.

ആശുപത്രിക്കുള്ളില്‍ കടന്ന സംഘം കത്തിയും വാളുകളും ഉപയോഗിച്ച് എതിര്‍ സംഘത്തില്‍ പെട്ടവരെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. തടയാന്‍ ശ്രമിച്ച സുരക്ഷാജീവനക്കാരനും ഇവരില്‍നിന്ന് മര്‍ദനമേറ്റു.

തുടര്‍ന്ന് ജീവനക്കാര്‍ ആശുപത്രിയുടെ വാതില്‍ പൂട്ടുകയും ആക്രമണത്തില്‍നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശുചിമുറിയില്‍ അഭയം തേടുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ പോലീസെത്തിയതോടെ ആക്രമണകാരികള്‍ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. സംഘങ്ങള്‍ ഏറ്റമുട്ടുന്നതിന്റെ സിസി ടി വി ദൃശ്യങ്ങള്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ എന്‍ ഐ പുറത്തുവിട്ടു.

