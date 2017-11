ന്യൂഡല്‍ഹി: ജമ്മുവിലെ പ്രമുഖ തീര്‍ഥാടന കേന്ദ്രമായ വൈഷ്‌ണോ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക്‌ ദിനംപ്രതി പരമാവധി 50,000 തീര്‍ഥാടകര്‍ക്ക് മാത്രം സന്ദര്‍ശന അനുമതി നല്‍കിയാല്‍ മതിയെന്ന് ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണല്‍. അമ്പതിനായിരത്തില്‍ അധികം തീര്‍ഥാടകര്‍ എത്തിയാല്‍ അവരെ അര്‍ഥ്കുവാരിയിലോ കട്രാ പട്ടണത്തിലോ തടയാനും ദേശീയ ഹരിത ട്രിബ്യൂണല്‍ അധ്യക്ഷന്‍ ജസ്റ്റിസ് സ്വതന്തര്‍ കുമാര്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കി.

#FLASH: NGT caps number of devotees allowed to visit Vaishno Devi shrine in Jammu and Kashmir at 50,000 a day. Any more people found proceeding towards the shrine would be stopped either at Ardhkumari or Katra. All new constructions taking place inside shrine complex also stayed