ദാവോസ്: പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്കില്‍ നിന്നും 11,346 കോടി രൂപ തട്ടിച്ച് മുങ്ങിയ രത്നവ്യാപാരി നീരവ് മോദി ദാവോസില്‍ വച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പം ഇരിക്കുന്ന ചിത്രവുമായി സിപിഎം. പ്രധാനമന്ത്രിയോടൊപ്പം നീരവ് നില്‍ക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ സി.പി.എം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയാണ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

കേസിന്റെ എഫ്.ഐ.ആര്‍ തയ്യാറാക്കും മുമ്പ് നീരവ് മോദി രാജ്യം വിട്ടതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറയുമ്പോഴാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയോടൊപ്പം നീരവ് ഇരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ പുറത്തായിരിക്കുന്നത്.

നരേന്ദ്ര മോദി സര്‍ക്കാര്‍ ഇതു സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം നല്‍കണമെന്നും യെച്ചൂരി ആവശ്യപ്പെടുന്നു. 11,346 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പില്‍ എഫ്.ഐ.ആര്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ദാവോസില്‍ നടന്ന ലോക സാമ്പത്തിക ഉച്ചകോടിയില്‍ എടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോയിലാണ് നിരവ് മോദി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോടൊപ്പമുള്ളത്. ഇന്ത്യന്‍ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് കൂടാതെ നിരവ് മോദിക്ക് ബെല്‍ജിയം പാസ്പോര്‍ട്ടുമുണ്ട്.

ബാങ്ക് ഗ്യാരന്റിയുടെ ഉറപ്പില്‍ കോടികളുടെ ഇടപാട് സാധ്യമാക്കുന്ന ബയേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റ് ലെറ്റര്‍ ഓഫ് കംഫര്‍ട്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് നീരവ് മോദി തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. പി.എന്‍.ബിയുടെ ജാമ്യത്തില്‍ വിദേശ ബാങ്കുകളില്‍ നിന്നും വന്‍തോതില്‍ പണം പിന്‍വലിച്ച് തിരിച്ചടക്കാതെ മുങ്ങുകയായിരുന്നു നീരവ് മോദി. 2011 മുതല്‍ നീരവും കുടുംബവും 11,343 കോടി രൂപ ഇതുവരെ തട്ടിയെടുത്തതായാണ് പ്രാഥമികമായ കണക്ക്

If this person had fled India before the FIR on Jan 31, then he is here, photographed at Davos with PM, a week before the FIR, after having escaped from India? Modi govt must clarify. #NiravModi #PublicMoneyLoot pic.twitter.com/gQQnKQNjDo