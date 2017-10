ന്യൂഡല്‍ഹി: ചാനല്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കിടെ പാര്‍ട്ടി വക്താക്കള്‍ തമ്മില്‍ വെല്ലുവിളികള്‍ പതിവാണ്. ഇത്തരത്തില്‍ ദേശീയഗീതമായ വന്ദേ മാതരം ചൊല്ലാനുള്ള വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്ത് പുലിവാലു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബി ജെ പി വക്താവ് നവീന്‍ കുമാര്‍ സിങ്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ 'സീ സലാം' ചാനല്‍ ചര്‍ച്ചയിലാണ് സംഭവം. ഓള്‍ ഇന്ത്യാ മുസ്ലിം പേഴ്‌സണല്‍ ലോ ബോര്‍ഡ് വക്താവ് മുഫ്തി ഇജാസ് അര്‍ഷാദ് ഖ്വസ്മിയുമായിട്ടായിരുന്നു ചര്‍ച്ചയില്‍ നവീന്‍ കുമാര്‍ ഏറ്റുമുട്ടിയത്.

തുടര്‍ന്ന് നവീന്‍ കുമാറിനോട് വന്ദേ മാതരം ചൊല്ലൂ എന്ന് ഇജാസ് അര്‍ഷാദ് ഖ്വസ്മി ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്ത നവീന്‍ കുമാര്‍ വന്ദേ മാതരം ചൊല്ലാന്‍ ആരംഭിച്ചു. എന്നാല്‍ വരികളോ താളമോ ശരിയായ രീതിയിലായിരുന്നില്ലെന്നു മാത്രം. പലവാക്കുകളും തെറ്റിക്കുകയും ചെയ്തു. ചൊല്ലുന്നതിനിടെ പലതവണ നവീന്‍കുമാര്‍ ഫോണിലേക്ക് നോക്കുന്നതും കാണാം. ന്യൂസ് 18 നാണ് വാര്‍ത്ത റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

#BJP spokesperson makes a fool of himself trying to sing #VandeMataram. Don't blame me if you laugh too hard and get hurt. 😂 pic.twitter.com/psH2dqMo1P — Subin Dennis (@subindennis) October 30, 2017

ഇതിന്റെ വീഡിയോ ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വന്‍തോതില്‍ പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിരവധി ട്രോളുകളാണ് ഇതിനോടകം നവീന്‍ കുമാറിന്റെ ആലാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

After the #VandeMataram gaffe on live TV, Modiji is checking with all his ministers personally.. pic.twitter.com/GCoyZOpFAW — Taz (@xtahzy) October 31, 2017