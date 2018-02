ചണ്ഡീഗഢ്: വിവാഹത്തിന് സമ്മതിക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് മാതാപിതാക്കള്‍ ദിവസങ്ങളോളം മുറിയില്‍ പൂട്ടിയിട്ടെന്ന ആരോപണവുമായി ഹരിയാനയില്‍നിന്നുള്ള ദേശീയ വനിതാ കബഡി താരം രംഗത്ത്. മാതാപിതാക്കള്‍ കൊണ്ടുവന്ന വിവാഹ ആലോചന നിരസിച്ചതും പഠനവും കബഡിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകാന്‍ തീരുമാനിച്ചതുമാണ് മുറിയില്‍ പൂട്ടിയിടാന്‍ കാരണമെന്ന് താരം ആരോപിച്ചു.

Haryana: A national level Kabaddi player from Rohtak met Haryana Women's Commission with complaint against her parents saying they are forcing her to get married & had locked her up in a room after she refused to get married, says she wants to continue with her studies and sports pic.twitter.com/VG2RbQJDWW