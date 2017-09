ന്യൂഡല്‍ഹി: മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങിന് പിറന്നാള്‍ ആശംസയുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങിന് ഇന്ന് 85 വയസ്സ് തികയുകയാണ്‌.

അദ്ദേഹം ആരോഗ്യത്തോടെ ദീര്‍ഘായുസായിരിക്കട്ടെയെന്നാണ് മോദിയുടെ ആശംസാ ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നത്.

Warm birthday wishes to our former Prime Minister, Dr. Manmohan Singh. May he lead a long life filled with good health.

മോദിക്ക് പിന്നാലെ മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങിന് പിറന്നാളാശംസയുമായി കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ട്വീറ്റും വന്നു. തങ്ങള്‍ക്ക് പ്രചോദനം നല്‍കി ദീര്‍ഘകാലം തുടരട്ടെയെന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ആശംസിക്കുന്നത്.

Wishing our former Prime Minister Dr. Manmohan Singh a very happy birthday. May he continue to inspire us for many years to come! pic.twitter.com/Yk4oCnBO12