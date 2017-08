ഇന്‍ഫോസിസിന്റെ പുതിയ നോണ്‍ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ചെയര്‍മാനായി നന്ദന്‍ നിലേകിനി വീണ്ടുമെത്തുമ്പോള്‍ അത് ഈ ഐ.ടി വിദഗ്ധന് ഇരട്ടി മധുരത്തിന്റെ സന്തോഷമാണ് നല്‍കുന്നത്. 26-ാം വയസില്‍ ആദ്യമായി ഇന്‍ഫോസിസില്‍ എത്തിയ നന്ദന്‍ നിലേകിനി 62-ാം വയസില്‍ വീണ്ടുമെത്തിയിരിക്കുന്നു.

26 ഉം 62 ഉം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ജീവിത ചക്രം പോലെ ഇന്‍ഫോസിസ് വീണ്ടും തന്റെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പുതിയ നിയമനത്തെ കുറിച്ച് നന്ദന്‍ തന്റെ ട്വീറ്റിലൂടെ പ്രതികരിക്കുന്നു.

നന്ദന്റെ ട്വീറ്റിനെ അഭിനന്ദിച്ച് കൊണ്ട് നിരവധിപേരാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ രംഗത്ത് വന്നത്. ട്വീറ്റില്‍ ഒരു പ്രഫഷണലിസത്തിന്റെ എല്ലാ ഊര്‍ജവും ആവേശവും ഉണ്ടെന്ന് പലരും ട്വീറ്റിന് പ്രതികരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

Joined @Infosys at 26, re-joined it at 62. Life does turn full circle!