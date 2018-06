സിംഗപ്പൂര്‍: സിംഗപ്പൂരില്‍ പൂത്തുലഞ്ഞ് വസന്തമാകാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് 'മോദി'. മൂന്ന് ദിവസത്തെ സന്ദര്‍ശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ദേശീയ ഓര്‍ക്കിഡ് ഉദ്യാനത്തിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോടുള്ള ആദരസൂചകമായി സിംഗപ്പൂര്‍ പേര് നല്കിയ ഓര്‍ക്കിഡാണ് ഈ മോദി!!

ഡെന്‍ഡ്രോബോറിയം നരേന്ദ്രമോദി എന്നാണ് ഓര്‍ക്കിഡിന് നല്കിയിരിക്കുന്ന പേര്. 38 സെന്റിമീറ്റര്‍ വരെ നീളത്തില്‍ പൂവുകളുണ്ടാകുന്ന ഓര്‍ക്കിഡ് ഇനമാണിത്. ഒരു കുലയില്‍ 14 മുതല്‍ 20 വരെ

പൂവുകളുണ്ടാകും.ചുവപ്പ് കലര്‍ന്ന തവിട്ട് നിറം,കടും ചുവപ്പ്, ഊതനിറം എന്നിവയുടെ സമ്മിശ്രമായിരിക്കും ഓരോ പൂവും.

ചെടിയുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ച് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയമാണ് ഇക്കാര്യം ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

content highlights: Orchid named after narendramodi on the occasion of his visit to the National Orchid Garden in Singapore