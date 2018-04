ഹൈദരാബാദ്: തെലുങ്ക് വാര്‍ത്താ അവതാരക രാധികാ റെഡ്ഡി(34) ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയ രാധിക അഞ്ച്‌നിലകെട്ടിടത്തിനു മുകളില്‍ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടുകയായിരുന്നു. തന്റെ മരണത്തില്‍ ആരും ഉത്തരവാദികളല്ലെന്നും ജീവിതനൈരാശ്യം മൂലമാണ് ആത്മഹത്യ എന്നും രാധികയെഴുതിയ കുറിപ്പ് പോലീസിന് ലഭിച്ചു.

പ്രശസ്ത തെലുങ്ക് വാര്‍ത്താ ചാനലിലെ മുന്‍നിര അവതാരകരിലൊരാളായ രാധിക ജോലിക്ക് ശേഷം രാത്രി 10.40 ഓടെയാണ് വീട്ടില്‍ മടങ്ങിയെത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് ബാഗ് വീട്ടില്‍ വച്ചശേഷം കെട്ടിടത്തിനു മുകളിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. അവിടെനിന്ന് താഴേക്ക് ചാടിയ രാധിക അപ്പോള്‍ത്തന്നെ മരിച്ചു. വീഴ്ച്ചയില്‍ തലയ്‌ക്കേറ്റ ഗുരുതരപരിക്കാണ് മരണകാരണം.

ബാഗില്‍ നിന്നാണ് രാധികയുടെ ആത്മത്യാക്കുറിപ്പ് പോലീസ് കണ്ടെടുത്തത്. ആരും തന്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളല്ലെന്ന് കുറിപ്പിലുണ്ട്. തന്റെ തലച്ചോറാണ് തന്റെ ശത്രുവെന്നും രാധിക ആത്മഹത്യാകുറിപ്പില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.

ആറുമാസം മുമ്പ് വിവാഹമോചിതയായ രാധിക 14കാരനായ മകനുമൊത്ത് മാതാപിതാക്കള്‍ക്കൊപ്പമായിരുന്നു താമസം. മകന്‍ ഓട്ടിസം ബാധിതനാണ്. മരണദിവസം ജോലിസ്ഥലത്തെ രാധികയുടെ പെരുമാറ്റത്തില്‍ അസ്വാഭാവികതകള്‍ ഒന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പറഞ്ഞു.

