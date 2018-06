ശ്രീനഗര്‍: ബിജെപിക്കും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനുമെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശവുമായി രാജിവച്ചൊഴിഞ്ഞ കശ്മീര്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും പിഡിപി നേതാവുമായ മെഹ്ബൂബ മുഫ്തി. അടിച്ചമര്‍ത്തല്‍ നയം കശ്മീരില്‍ ഫലവത്താവില്ലെന്ന് അവര്‍ പറഞ്ഞു. ബിജെപിയുമായി സഹകരിക്കാന്‍ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു. കശ്മീരില്‍ ഇനി മറ്റൊരു സഖ്യത്തിനില്ലെന്നും മെഹ്ബൂബ മുഫ്തി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

നരേന്ദ്രമോദിയെ വിശ്വസിച്ചാണ് 2014ല്‍ ബിജെപിയുമായി സഖ്യം ചേര്‍ന്നത്. കേന്ദ്രസഹായം കശ്മീരിന് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു. പിഡിപിയുമായി സഖ്യം ചേര്‍ന്ന് പോകാന്‍ ബിജെപിക്കായില്ല. കശ്മീരില്‍ സമാധാനം പുന:സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു സഖ്യത്തിലൂടെ താന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടത്. എന്നാല്‍,അതെല്ലാം വിഫലമായി. കശ്മീരില്‍ കയ്യൂക്കിന്റെ രാഷ്ട്രീയം വിജയിക്കില്ലെന്നും മെഹബൂബ പറഞ്ഞു.

പിഡിപി അധികാരത്തിനു വേണ്ടിയല്ല ബിജെപിയുമായി സഖ്യം ചേര്‍ന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിച്ചത്. പിന്തുണ പിന്‍വലിച്ച ബിജെപി നീക്കത്തില്‍ പിഡിപിക്ക് ഞെട്ടലില്ലെന്നും മെഹ്ബൂബ പ്രതികരിച്ചു.

