മുംബൈ: ഭര്‍ത്താവില്‍ നിന്നുള്ള പീഡനം സഹിക്കാന്‍ കഴിയാതെ പോലീസിന്റെ സഹായം അഭ്യര്‍ഥിച്ചുള്ള സ്ത്രീയുടെ വീഡിയോ ട്വിറ്ററില്‍. ചലച്ചിത്ര സംവിധായകന്‍ അശോകെ പണ്ഡിറ്റാണ് ഈ വീഡിയോ ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

മുംബൈയിലെ ഖാര്‍ പ്രദേശവാസിയാണ് പരാതി നല്‍കിയത്. 'മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഭര്‍ത്താവില്‍ നിന്ന് പീഡനമേല്‍ക്കുകയാണ് ഞാന്‍. വര്‍ഷങ്ങളായി എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു. കുട്ടികളുടെ ഭാവി ഓര്‍ത്താണ് ഞാന്‍ ബന്ധം തുടര്‍ന്നത്. എനിക്ക് ജീവിക്കാന്‍ ആവശ്യമായതെല്ലാം ഈ മനുഷ്യന്‍ നിഷേധിക്കുകയാണ്‌- സ്ത്രീ വീഡിയോയില്‍ പറയുന്നു.

പരാതി നല്‍കിയിട്ടും കേവലം എഫ്‌ഐആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തതല്ലാതെ തുടര്‍നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കാന്‍ പോലീസ് തയ്യാറായില്ലെന്ന്‌ അവര്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. 'എന്നെ സഹായിക്കൂ, ഈ മനുഷ്യന്‍ എന്നെ പീഡിപ്പിച്ച് കൊല്ലും. എനിക്ക് നീതികിട്ടിയില്ലെങ്കില്‍ ഖാറിലെ തെരുവില്‍ ഞാന്‍ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കും, എനിക്ക് നീതി തരൂവെന്നും അവര്‍ വീഡിയോയില്‍ പറയുന്നു.

ദമ്പതികള്‍ക്ക് മൂന്നു കുട്ടികളുണ്ടെന്നും ഭര്‍ത്താവും രണ്ട് കുട്ടികളും 11 ാമത്തെ നിലയിലെ ഫ്‌ളാറ്റിലും ഭാര്യയും മകളും 12 ാം നിലയിലെ ഫ്‌ളാറ്റിലുമാണ് താമസമെന്ന് പോലീസ് ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു.

സ്ത്രീയുടെ പരാതിയില്‍ വീട്ടില്‍ അതിക്രമിച്ചു കടന്നതിനും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിനും രണ്ട് കേസുകള്‍ ആരോപിതനെതിരെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.

Cry of a women goes unheard with #KharPoliceStation. @MumbaiPolice @CPMumbaiPolice. Please do the needful immediately before something untoward happens. #BetibachaoBetiPadao. pic.twitter.com/9DK5Bn1nJz