മുംബൈ: മുന്നറിയിപ്പുകളോ ജാഗ്രതാ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളോ അല്ലെങ്കില്‍ എന്തെങ്കിലും സുപ്രധാന വിവരങ്ങളോ ആവും സാധാരണയായി മുംബൈ പോലീസ് ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കാറുള്ളത്. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുംബൈ പോലീസ് പുറത്തുവിട്ട ചിത്രം അല്‍പ്പം കൗതുകമുണര്‍ത്തുന്ന ഒന്നായിരുന്നു. പരാതിക്കാരന്റെ പിറന്നാള്‍ ആഘോഷിക്കുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചിത്രമായിരുന്നു അത്.

അനീഷ് എന്ന യുവാവാണ് പരാതി ബോധിപ്പിക്കാനായി മുംബൈയിലെ സാകിനക പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെത്തിയത്. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ എഫ്‌ഐആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് പരാതിക്കാരന്റെ ജന്മദിനമാണ് ഒക്ടോബര്‍ 14 എന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടത്. പിന്നീട് എഫ്‌ഐആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തതിനു പിന്നാലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ തന്നെ മുന്‍കൈയെടുത്ത് പിറന്നാള്‍ കേക്ക് സ്റ്റേഷനില്‍ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. കേക്ക് മുറിച്ച് വായില്‍ വെച്ച് നല്‍കിയതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് അനീഷിനെ തിരിച്ചയച്ചത്.

When personal details in the FIR revealed it's complainant Anish's birthday, a Cake followed the FIR Copy at Sakinaka Pstn 😊 pic.twitter.com/tEBnNYdJ3y

— Mumbai Police (@MumbaiPolice) October 14, 2017

പരാതിക്കാരന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ചിത്രം പിന്നീട് മുംബൈ പോലീസ് ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടു. ചിത്രം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുമുണ്ട്.