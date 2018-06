മുംബൈ: കഴിഞ്ഞദിവസം മുംബൈയില്‍ ചെറുവിമാനം തകര്‍ന്നുവീണതിന്റെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്. അഞ്ചുപേര്‍ മരിക്കാനിടയായ അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട വിമാനം സെക്കന്‍ഡുകള്‍ക്കകം തീഗോളമായി മാറുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളില്‍ വ്യക്തമായി കാണാം. വിമാനം തകര്‍ന്നുവീണ സ്ഥലത്തിന് സമീപത്തെ റോഡിന് എതിര്‍വശത്തുള്ള കെട്ടിടത്തില്‍ സ്ഥാപിച്ച സി സി ടിവി ക്യാമറകള്‍ പകര്‍ത്തിയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ളത്.

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണത്തിനായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഇരുമ്പ് കമ്പികള്‍ക്ക് മുകളിലാണ് ചെറുവിമാനം തകര്‍ന്നുവീണത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ വിമാനം തീഗോളമായി മാറി. അപകടത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും പുറത്തുവന്നിരുന്നു. വന്‍ ശബ്ദത്തോടെയാണ് വിമാനം തകര്‍ന്നുവീണതെന്ന് പ്രദേശവാസികള്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു.

#WATCH: Moment when a chartered plane crashed in Mumbai's Ghatkopar yesterday. 5 people, including 4 on-board, lost their lives in the crash. pic.twitter.com/wjqt4ZZOHa