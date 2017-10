മുംബൈ: ബാന്ദ്ര റെയില്‍വെ സ്റ്റേഷനടുത്തുള്ള ചേരിയില്‍ വന്‍ തീപ്പിടിത്തം. 16 ഫയര്‍ എന്‍ജിനുകളും 12 ടാങ്കര്‍ ലോറികളും സ്ഥലത്തെത്തിച്ചാണ് അഗ്നിശമനസേന തീ കെടുത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. ബാന്ദ്ര റെയില്‍വെ സ്‌റ്റേഷനിലെ മേല്‍പ്പാലത്തിലേക്കും തീ പടര്‍ന്നത് പരിഭ്രാന്തി പരത്തി. ഹാര്‍ബര്‍ ലൈനിലെ തീവണ്ടി ഗതാഗതം ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് തടസപ്പെട്ടു.

#WATCH: Massive fire broke out in Behrampada near #Bandra station. 16 fire engines, 12 Water tankers at the spot #Mumbai pic.twitter.com/qp2quleKri