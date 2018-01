മുംബൈ: കാഞ്ചൂര്‍മാര്‍ഗിലെ സിനിവിസ്റ്റ സ്റ്റുഡിയോയില്‍ തീപ്പിടിത്തം. ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ടാണ് തീപ്പിടിത്തമുണ്ടായത്. ശനിയാഴ്ച രാത്രിയും ഏഴ് ഫയര്‍ എന്‍ജിനുകള്‍ തീ കെടുത്താന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് എ.എന്‍.ഐ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു.

അഞ്ച് ഏക്കര്‍ സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സിനിവിസ്റ്റ സ്റ്റുഡിയോയില്‍ 30 ലേറെ ഷൂട്ടിങ് ലൊക്കേഷനുകളാണുള്ളത്. മുംബൈയിലെ കമല മില്‍സ് പരിസരത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ തീപ്പിടിത്തത്തില്‍ 14 പേര്‍ മരിക്കുകയും നിരവധി പേര്‍ക്ക് പൊള്ളലേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് സിനിവിസ്റ്റ സ്റ്റുഡിയോയിലെ തീപ്പിടിത്തം.

#WATCH: Fire broke out in #Mumbai's Cinevista studio in Kanjurmarg. 7 fire tenders at the spot. pic.twitter.com/MV6OZz2YSH