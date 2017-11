മുംബൈ: അമ്മയും ഏഴുമാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞും ഉള്ളിലിരിക്കെ മുംബൈ പോലീസ് കാര്‍ കെട്ടിവലിച്ചു കൊണ്ടുപോയ സംഭവത്തില്‍ പുതിയ വഴിത്തിരിവ്. സംഭവത്തിന്റെ മറുവശം വ്യക്തമാക്കുന്ന വീഡിയോ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി പുറത്തുവിട്ടു. കാറില്‍നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാന്‍ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ യുവതിയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട വീഡിയോയാണ് പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ളത്.

ഗതാഗത നിയമം ലംഘിച്ചതിന്റെ പേരില്‍ കടുത്ത നടപടി സ്വീകരിച്ച മുംബൈ പോലീസിന്റെ ക്രൂരത വെളിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പുറത്തെത്തിയത്. കുഞ്ഞിന് താന്‍ പാലുകൊടുക്കുകയാണെന്നും ദയവായി കാര്‍ കെട്ടിവലിക്കുന്നത് നിര്‍ത്താന്‍ പറയൂ എന്ന് അമ്മ പോലീസുകാരനോട് അഭ്യര്‍ഥിക്കുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാമായിരുന്നു.

video courtes; youtube/NEWS UPDATE

ജ്യോതി മാലെ എന്ന യുവതിയും കുഞ്ഞുമായിരുന്നു കെട്ടിവലിച്ചു കൊണ്ടുപോയ സമയത്ത് കാറനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്നത്. മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മയോടും കുഞ്ഞിനോടും കാണിച്ച നിര്‍ദയ സമീപനത്തിന്റെ പേരില്‍ മുംബൈ പോലീസിന് ഏറെ പഴി കേള്‍ക്കേണ്ടിയും വന്നു.

എന്നാല്‍ സംഭവത്തിന്റെ മറ്റൊരുവശം വ്യക്തമാക്കുന്ന വീഡിയോ പുറത്തെത്തിയതായി വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി എ എന്‍ ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. ജ്യോതിയോട് വാഹനത്തില്‍നിന്ന് ഇറങ്ങാന്‍ പോലീസുകാരന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഭാഗം മുതലാണ് വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

@sudhirchaudhary Sir,every1 is blaming traffic cop of mumbai police who towed car in which a lady with her child is seating.Does it have another angle.Yes it has. In vdo we can see man having that child and after towing car lady is seating in car.cops r requesting her to come out pic.twitter.com/ER0mJXcigF