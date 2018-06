മുബൈ: ഫോര്‍ട്ട് മേഖലയിലെ കെട്ടിടത്തില്‍ വന്‍ തീപ്പിടിത്തം. തീപ്പിടിത്തെതുടര്‍ന്ന് കെട്ടിടം ഭാഗികമായി തകര്‍ന്നു വീണു. മുബൈ ഫോര്‍ട്ടിലെ പട്ടേല്‍ ചേമ്പര്‍ കെട്ടിടത്തിന് ശനിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെയാണ് തീപ്പിടിച്ചത്.

മൂന്നാം നിലയിലാണ് ആദ്യം തീപിടിത്തം കണ്ടത്. തീ പിന്നീട് നാലാം നിലയിലേക്കും പടര്‍ന്നതിനെത്തുടര്‍ന്ന് 16 ഫയര്‍ എന്‍ജിനുകള്‍ സ്ഥലത്തെത്തി. തീപിടിത്തത്തില്‍ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം തകര്‍ന്നതിനെത്തുടര്‍ന്ന് രണ്ട് അഗ്നിരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങള്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു.

നിലവില്‍ തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാമെന്ന അഗ്നിരക്ഷാസേനയ്ക്ക നേതൃത്വം കൊടുത്ത ചീഫ് ഫയര്‍ ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു.

16 ഫയര്‍ എന്‍ജിനുകളും 11 ടാങ്കറുകളും 150 ഫയര്‍ ഓഫീസര്‍മാരെയും സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് അയച്ചിരുന്നു. നിലവില്‍ എല്ലാം നിയന്ത്രണ വിധേയമാണ്, അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

