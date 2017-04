ഭോപ്പാൽ: സമൂഹ വിവാഹ ചടങ്ങിലേക്ക് ഒരു ലോഡ് ബാറ്റുമായി എത്തിയ മന്ത്രിയെ കണ്ട് വിവാഹത്തിനെത്തിയവര്‍ ചെറുതായൊന്നുമല്ല ഞെട്ടിയത്. വണ്ടി കല്ല്യാണ പന്തലിന് അടുത്ത് നിര്‍ത്തിയിട്ട് നേരെ ചടങ്ങ് നടക്കുന്ന സ്റ്റേജിലേക്ക്. പിന്നെ വധൂവരന്‍മാരെ ആശീര്‍വദിച്ച് നവവധുക്കൾക്ക് സമ്മാനമായി ഓരോ ബാറ്റും നല്‍കി. എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന്‌ ചടങ്ങിനെത്തിയ ആര്‍ക്കും അതുവരെ മനസിലായില്ലെങ്കിലും ഇത് വല്ലാത്തൊരു വിവാഹസമ്മാനമായി പോയെന്നാണ് കല്ല്യാണ ശേഷം നവവരന്‍മാര്‍ ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞത്. ഇനി കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഭോപ്പാലില്‍ നടന്നൊരു സമൂഹ വിവാഹ ചടങ്ങാണ് മധ്യപ്രദേശ് മന്ത്രി ഗോപാല്‍ ഭാര്‍ഗവയുടെ വിവാഹ സമ്മാനം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായത്. 700 പേരുടെ സമൂഹ വിവാഹം നടക്കുന്നൊരു ചടങ്ങായിരുന്നു ഇത്. ചടങ്ങിനെത്താന്‍ മന്ത്രി വൈകിയതില്‍ ആദ്യം എല്ലാവരും അമ്പരന്നെങ്കിലും അല്‍പ്പം വൈകിയാണെങ്കിലും മന്ത്രി ഒരു ലോഡ് മോഗ്റി ബാറ്റുമായി (ഉത്തരേന്ത്യയിൽ തുണി വൃത്തിയാക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മരക്കഷണം) ചടങ്ങിനെത്തുകയായിരുന്നു. ഇത് ഓരോ വധുവിനും സമ്മാനിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഭര്‍ത്താവ് മദ്യപാനിയോ നിങ്ങളെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നവനോ ആണെങ്കിൽ ഈ ബാറ്റുകൊണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞു. 'മദ്യപാനികളെ അടിക്കാനുള്ള സമ്മാനം, പോലീസ് ഇടപെടില്ല' എന്ന് ഓരോ ബാറ്റിലും എഴുതിയിട്ടുമുണ്ട്.

കുടിയന്‍മാരുടെ ഭര്‍ത്താക്കന്‍മാരുടെ ഉപദ്രവത്താല്‍ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ നിരവധി പരാതികളാണ് തനിക്ക് ലഭിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് എങ്ങനെ പരിഹാരം കാണും എന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് സ്വയം പ്രതിരോധമെന്നോണം അത്തരക്കാരെ നേരിടാന്‍ ബാറ്റ് വാങ്ങി സമ്മാനിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്നും മന്ത്രി ചടങ്ങിനിടെ പറഞ്ഞു. ഇത്തരത്തില്‍ 10000 ബാറ്റുകള്‍ക്കാണ് മന്ത്രി ഓര്‍ഡര്‍ നല്‍കിയത്. ആവശ്യമുള്ള മറ്റു സ്ത്രീകള്‍ക്ക് കൂടി ബാറ്റ് വിതരണം ചെയ്യാനാണ് മന്ത്രിയുടെ തീരുമാനം.

നമ്മുടെ സമൂഹത്ത് നിലനില്‍ക്കുന്ന പലകാര്യങ്ങള്‍ക്കും പോലീസിനും അധികാരികള്‍ക്കും മാത്രം പരിഹാരം കാണാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും അതിന് ചിലപ്പോള്‍ ജനങ്ങളുടെ ഇടപെടല്‍ ആവശ്യമായി വരുമെന്നും ഗോപാല്‍ ഭാര്‍ഗവ പറഞ്ഞു. മധ്യപ്രേദശ് പഞ്ചായത്ത് രാജ്, ഗ്രാമ വികസന മന്ത്രിയാണ് ഗോപാല്‍ ഭാര്‍ഗവ. അക്ഷയ ത്രിതീയ ദിവസം നടന്ന വിവാഹ ചടങ്ങില്‍ മന്ത്രി സ്വര്‍ണമോ മറ്റോ സമ്മാനിക്കുമെന്നാണ് എല്ലാവരും കരുതിയതെങ്കിലും ഇത് വല്ലാത്തൊരു സമ്മാനമായിപ്പോയെന്നാണ് ചടങ്ങിനെത്തിയവര്‍ പറയുന്നത്.

