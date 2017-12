ഇസ്ലാമാബാദ്: ചാരവൃത്തി ആരോപിച്ച്‌ വധശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെട്ട് പാകിസ്താനിലെ ജയിലില്‍ കഴിയുന്ന ഇന്ത്യന്‍ നാവികന്‍ കുല്‍ഭൂഷണ്‍ ജാധവിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയും ഭാര്യയും സന്ദര്‍ശിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ഹൈക്കമ്മീഷണര്‍ ജെ പി സിങ്ങിനൊപ്പമാണ് കുല്‍ഭൂഷണ്‍ ജാധവിന്റെ ഭാര്യ ചേതന്‍കുല്‍ യാദവും അമ്മ അവന്തി ജാധവും പാകിസ്താന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെത്തിയത്.

ഇസ്ലാമാബാദിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തില്‍ ഇന്നുച്ചയോടെ ആയിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച. മുപ്പതു മിനുട്ടോളമാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നീണ്ടുനിന്നത്. ആദ്യമായാണ് ഇവര്‍ക്ക് കുല്‍ഭൂഷണെ കാണാന്‍ അവസരം അനുവദിച്ചത്‌.

കുല്‍ഭൂഷണിന്റെ അമ്മയും ഭാര്യയും പാക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലിരിക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രം പാക് വിദേശകാര്യ വക്താവ് ഡോ. മൊഹമ്മദ് ഫൈസല്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവച്ചു.

ദുബായ് വഴിയാണ് കുല്‍ഭൂഷണിന്റെ കുടുംബം പാകിസ്താനിലെത്തിയത്. ഇവര്‍ സഞ്ചരിച്ച റോഡിലെ ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കുകയും പ്രദേശത്ത് തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സ്‌ക്വാഡിനെ വിന്യസിച്ചത് ഉള്‍പ്പടെ അടക്കം വന്‍ സുരക്ഷയാണ് ഒരുക്കിയിരുന്നത്‌

കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിലാണ് ചാരവൃത്തി ആരോപിച്ച് കുല്‍ഭൂഷണ്‍ ജാധവിനെ പാകിസ്താന്‍ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചത്. അതേസമയം ഇറാനില്‍ വ്യാപാരം നടത്തുകയായിരുന്ന കുല്‍ഭൂഷണെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയായിരുന്നെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ വാദം.

നയതന്ത്രതലത്തിലുള്ള ഇടപെടലിന്റെ ഫലമായ കൂടിക്കാഴ്ചയല്ല നടന്നതെന്നും പാകിസ്താന്‍ രാഷ്ട്രപിതാവായ മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയുടെ ജന്മദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടപ്പാക്കിയ ഒരു മാനുഷിക പരിഗണന മാത്രമാണിതെന്നും പാക് വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.