ന്യൂഡല്‍ഹി: ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ബിജെപി മന്ത്രിമാരുടെ ദളിത് ഭവന സന്ദര്‍ശനം പുകമറ മാത്രമെന്ന് ആരോപണങ്ങള്‍ ശക്തമാവുന്നതിനിടെ പുതിയ പ്രസ്താവനയിലൂടെ വിവാദങ്ങളുടെ പട്ടികയിലിടം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി അനുപമ ജയ്‌സ്വാള്‍. രാത്രിമുഴുവന്‍ കൊതുകുകടി സഹിച്ചാണ് താനുള്‍പ്പടെയുള്ള മന്ത്രിമാര്‍ ദളിത് ഭവനങ്ങളില്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തുന്നതെന്നാണ് അനുപമ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്‌.

'ആദ്യമായാണ് ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ യുവാക്കളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും പൊതുജനങ്ങളുടെയും നന്മ ലക്ഷ്യമാക്കി പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സമൂഹത്തിലെ ഓരോ വിഭാഗത്തിന്റെയും ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ളതാണ് ഇത്തരം പദ്ധതികള്‍. അവ നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഓരോ മന്ത്രിമാരും വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ദളിത് ഭവനങ്ങളില്‍ ഞങ്ങള്‍ രാത്രി കഴിച്ചുകൂട്ടിയാണ് അവരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ശക്തമായ കൊതുക് കടി പോലും സഹിക്കുന്നുണ്ട്' എന്നായിരുന്നു അനുപമയുടെ പ്രസ്താവന. എങ്കിലും ഭവനസന്ദര്‍ശനങ്ങള്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് ആത്മസംതൃപ്തി നല്‍കുന്നുണ്ടെന്നും അനുപമ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയില്‍ പ്രതിഷേധവുമായി സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടി നേതാവ് സിപി റായി രംഗത്തെത്തി. ബിജെപിയുടെ നാടകം കാലങ്ങളായി കാണുകയാണെന്നും ദളിത് ഭവനങ്ങളില്‍ ചെന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് പകരം ദളിതര്‍ക്ക് പോഷകസമൃദ്ധമായ ആഹാരവും മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതസാഹചര്യവും ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് റായി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ദളിത് ഭവന സന്ദര്‍ശനം നാടകമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ 3 മന്ത്രിമാര്‍ക്കെതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ജാതി വിവേചനത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനമെന്ന രീതിയില്‍ ദളിതന്റെ വീട്ടില്‍ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നാടകം ബിജെപി നേതാക്കളും പ്രവര്‍ത്തകരും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആര്‍എസ്എസ് മേധാവി മോഹന്‍ ഭാഗവതും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.

Content Highlights: Mosquitoes Bite Us At Dalit Homes' UP minister made contraversy,