ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രസംഗം മറക്കും പടം നിലനില്‍ക്കുമെന്നാണ് മുന്‍ രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖര്‍ജി ആര്‍എസ് എസ് വേദിയിലേക്ക് പ്രസംഗിക്കാന്‍ പോകവേ മകള്‍ ഷര്‍മിഷ്ഠ അച്ഛന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയത്. എന്നാല്‍ പ്രസംഗ ശേഷം മകള്‍ പറഞ്ഞതു തന്നെ സംഭവിച്ചു എന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചില ഫോട്ടോകള്‍. ആര്‍എസ്എസ് പ്രവര്‍ത്തകരെപ്പോലെ പ്രണബ് മുഖര്‍ജി തൊപ്പിയിട്ട് സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യാജ ചിത്രം വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ്. താന്‍ പറഞ്ഞതു പോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ട് ഷര്‍മിഷ്ട വ്യാജചിത്രം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്.

ആര്‍.എസ്.എസ്. പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാനുള്ള പ്രണബ് മുഖര്‍ജിയുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായ ശര്‍മിഷ്ഠ മുഖര്‍ജി കഴിഞ്ഞ ദിവസം രംഗത്ത വന്നിരുന്നു. പരിപാടിയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം മറക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുന്ന പടം നിലനില്‍ക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു അച്ഛനുള്ള മുന്നറിയിപ്പെന്നോണം ട്വിറ്ററില്‍ അവര്‍ കുറിച്ചിരുന്നത്.

See, this is exactly what I was fearing & warned my father about. Not even few hours have passed, but BJP/RSS dirty tricks dept is at work in full swing! https://t.co/dII3nBSxb6