ന്യൂഡല്‍ഹി: പുറത്തുവിട്ടത് മഞ്ഞുമലയുടെ ഒരറ്റം മാത്രമാണെന്നും കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവരാന്‍ ഇരിക്കുന്നതേയുള്ളുവെന്നും പണം നല്‍കിയാല്‍ ആധാര്‍ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാകുമെന്ന വാര്‍ത്ത പുറത്തുകൊണ്ടുവന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക രചന ഖൈറ. എന്‍ ഡി ടിവിയോടാണ് രചന ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

വാര്‍ത്ത പുറത്തു വന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് ട്രിബ്യൂണ്‍ പത്രത്തിനും രചനയ്ക്കുമെതിരെ യു ഐ ഡി എ ഐ പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഡല്‍ഹി പോലീസ് ഇവര്‍ക്കെതിരെ കേസ് എടുത്തിരുന്നു.

ഞങ്ങള്‍ വെളിച്ചത്തു കൊണ്ടുവന്നത് മഞ്ഞുമലയുടെ ഒരറ്റം മാത്രമാണ്. അന്വേഷണം ഞങ്ങള്‍ ഏകദേശം പൂര്‍ത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇത്തരമൊരു അന്വേഷണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിയമവശങ്ങളും പ്രാധാന്യവും യു ഐ ഡി എ ഐ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും രചന പറഞ്ഞു.

പുറത്തുവിട്ടതിനെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെന്നും അവ അടുത്ത കുറച്ചുദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ പുറത്തുവിടുമെന്നും രചന പറഞ്ഞു. റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വേണ്ട നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവന്നതിനു ശേഷം വ്യാപകപിന്തുണയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ചണ്ഡീഗഢിലെ മാധ്യമങ്ങള്‍ മാത്രമല്ല ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്നുള്ള മാധ്യമങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളും തനിക്ക് പിന്തുണ ഉറപ്പു നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.ട്രിബ്യൂണ്‍ ആണ് നിയമപരമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നല്‍കുന്നത് അവര്‍ പറഞ്ഞു.

രചന ഖൈറ, വാര്‍ത്താ ശേഖരണത്തിനായി അവര്‍ സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തിയ അനില്‍കുമാര്‍, സുനില്‍കുമാര്‍, രാജ് എന്നിവരുടെ പേരിലാണ് യു ഐ എ ഡി ഐ എയിലെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ബി എം പട്‌നായിക് പരാതി നല്‍കിയത്. ജനുവരി മൂന്നിനാണ് രചനയുടെ വാര്‍ത്ത ദ ട്രിബ്യൂണ്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. അഞ്ഞൂറു രൂപ ഇടനിലക്കാര്‍ക്ക് കൊടുത്തപ്പോള്‍ പത്തുമിനുട്ടിനകം ആധാര്‍ വിവരങ്ങള്‍ ലേഖികയ്ക്ക് ലഭിച്ചെന്ന് വാര്‍ത്തയില്‍ പറയുന്നു. പേര്, വിലാസം, ഫോട്ടോ, ഫോണ്‍ നമ്പര്‍, ഇ മെയില്‍ അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഇതുവഴി ലഭിച്ചതായി രചന അവകാശപ്പെട്ടത്.

