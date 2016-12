ബെംഗളൂരു: കര്‍ണാടകയിലെ ചിക്കബെല്ലാപ്പുര ജില്ലയിലെ ചിന്താമണിയില്‍ രണ്ട് ട്രക്കുകളിലായി നിറച്ച 900 ത്തിലധികം ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകള്‍ തീപിടിച്ച് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു.

പൊട്ടിത്തെറിയെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ വന്‍ അഗ്നിബാധയില്‍ രണ്ട് ട്രക്കുകളും ഒരു ബൊലേറോ കാറും കത്തിനശിച്ചു. ആളപായമൊന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

ബാറ്ററിയിലെ ഷോര്‍ട്ട്‌സര്‍ക്യൂട്ടാണ് തീപിടിത്തത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഞായറാഴ്ച രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം. അഗ്നിശമന യൂണിറ്റ് തീപടരുന്നത് തടഞ്ഞു.

