ഫിറോസാബാദ്: പരീക്ഷയില്‍ പരാജയപ്പെടാതിരിക്കാന്‍ കോപ്പി അടിക്കാന്‍ പലതരത്തിലുള്ള മാര്‍ഗങ്ങള്‍ പരീക്ഷിക്കുന്നത് വാര്‍ത്തയാകാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ അതിനുപോലും പരിശ്രമിക്കാതെ തന്നെ ജയിപ്പിക്കണമെന്ന അഭ്യര്‍ഥനയോടെ പരീക്ഷാ പേപ്പറിനുള്ളില്‍ പണം കെട്ടിവെച്ച് നല്‍കിയാലോ. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഫിറോസാബാദില്‍ നിന്ന് പുറത്തുവന്ന വാര്‍ത്ത അത്തരത്തിലൊന്നാണ്.

12-ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിലാണ് ജയിപ്പിക്കാന്‍ പരീക്ഷാ പേപ്പര്‍ നോക്കുന്ന അധ്യാപകര്‍ക്ക് പണം കൈക്കൂലിയായി നല്‍കാന്‍ നടത്തിയ വഴി പുറത്തുവന്നത്. ഫിറോസാബാദിലെ മൂല്യനിര്‍ണയത്തിനിടെയാണ് അധ്യാപകര്‍ക്ക് ഉത്തരക്കടലാസുകള്‍ക്കിടയില്‍ നിന്ന് 50,100,500 രൂപ നോട്ടുകള്‍ ലഭിച്ചത്. വിവരം വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐ ആണ് പുറത്തുവിട്ടത്.

പണം ഉത്തരക്കടലാസുകള്‍ക്കിടയില്‍ വെക്കുക മാത്രമല്ല തന്നെ പരീക്ഷ ജയിപ്പിക്കണമെന്ന അഭ്യര്‍ഥനയും ചിലര്‍ ഇതിനോടൊപ്പം എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നതാണ് രസകരം.

Currency notes found in answer sheets during the checking of 12th board examination papers in Firozabad, UP. Teachers say, 'we are giving marks only on merit. None of us are accepting the money found in the answer sheets.' pic.twitter.com/mPF48RKnVN