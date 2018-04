ന്യൂഡല്‍ഹി: പാര്‍ലമെന്റ് നടപടികള്‍ തുടര്‍ച്ചയായി തടസപ്പെട്ടതിനെതിരെ ബി.ജെ.പി നടത്തുന്ന ഉപവാസ സമരത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷായും അടക്കമുള്ളവര്‍ പങ്കെടുക്കും. ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിര്‍വഹണം തടസപ്പെടാത്തവിധമാവും പ്രധാനമന്ത്രി ഉപവാസ സമരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുക. അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ചകള്‍ നടത്തുകയും ഫയലുകള്‍ നോക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പി.ടി.ഐ റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു.

ബി.ജെ.പി അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷാ കര്‍ണാടകത്തിലെ ഹുബ്ലിയിലാവും ഉപവസിക്കുക. പാര്‍ട്ടി എം.പിമാര്‍ അവരവരുടെ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ ഉപവാസ സമരം നടത്തും. പാര്‍ലമെന്റിന്റെ ബജറ്റ് സമ്മേളനം തുടര്‍ച്ചയായി തടസപ്പെട്ടതിനെതിരെ ഏപ്രില്‍ 12 ന് ഉപവാസ സമരം നടത്തുമെന്ന് ബി.ജെ.പി നേരത്തെതന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍, പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഉപവാസ സമരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുമോയെന്ന് പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നില്ല.

പാര്‍ലമെന്റ് നടപടികള്‍ തടസപ്പെട്ടതിന് പിന്നില്‍ കോണ്‍ഗ്രസാണെന്നാണ് ബി.ജെ.പി ആരോപിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, ബി.ജെ.പി സഖ്യകക്ഷികള്‍ തന്നെയാണ് സഭ തടസപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചിരുന്നു.

രാഹുല്‍ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജ്ഘട്ടില്‍ ഉപവാസ സമരം നടത്തിയിരുന്നു. ദളിത് പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെയുണ്ടായ അക്രമം തടയുന്നതില്‍ പോലീസ് പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഉപവാസ സമരം. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് സമാനമായ പ്രതിഷേധവുമായി ബി.ജെ.പിയും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുള്ളത്. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഉപവാസ സമരത്തെ ബി.ജെ.പി പരിഹസിച്ചിരുന്നു. ഡല്‍ഹിയിലെ പ്രശസ്ത ഭക്ഷണശാലയില്‍ പോയശേഷമാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഉപവാസ സമരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ എത്തിയതെന്ന് ബി.ജെ.പി ആരോപിച്ചിരുന്നു.

