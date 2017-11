ന്യൂഡല്‍ഹി: മോദിയുടെ സാമ്പത്തിക പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ രാജ്യത്തിന് ഭാവിയില്‍ നേട്ടമുണ്ടാക്കുമെന്ന് മൂഡീസ് റേറ്റിങിന്റെ വിലയിരുത്തല്‍. ഹ്രസ്വകാല പ്രതിസന്ധികള്‍ രാജ്യം നേരിടേണ്ടി വന്നെങ്കിലും രാജ്യത്തിന്റെ വ്യാവസായിക അന്തരീക്ഷവും ഉത്പാദന ക്ഷമതയും ആഭ്യന്തര- വിദേശ നിക്ഷേപ സാധ്യതയും വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ ഈ സാമ്പത്തിക പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ക്ക് സാധിച്ചുവെന്നാണ് മൂഡീസ് വിലയിരുത്തുന്നത്.

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ വിദേശ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും വലിയ തോതിലുള്ള നിക്ഷേപം ഇന്ത്യയിലേക്കെത്താന്‍ സഹായിക്കും. പരിഷ്‌കാരങ്ങളുടെ ഫലം അടുത്ത വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ്ഘടനയില്‍ പോസിറ്റീവ് ആയ രീതിയില്‍ പ്രതിഫലിച്ചു തുടങ്ങുമെന്നും മൂഡീസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മൂഡീസ് റേറ്റിങിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടില്‍ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

Moody's believes that the @narendramodi Government's reforms will improve business climate, enhance productivity, stimulate foreign and domestic investment, and ultimately foster strong and sustainable growth. @MoodysInvSvc