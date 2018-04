ലണ്ടന്‍: റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷനിലെ ജീവിതം തന്നെ ഒരുപാട് പഠിപ്പിച്ചെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ചായക്കച്ചവടക്കാരനില്‍ നിന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയിലേക്കുള്ള തന്റെ ജീവിതയാത്രയെക്കുറിച്ച് ലണ്ടനിലെ വെസ്റ്റ്മിനിസ്റ്റര്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ഹാളില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

റെയില്‍വേസ്റ്റേഷനില്‍ നിന്ന് രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് എന്ന് പറയാന്‍ എളുപ്പമാണെങ്കിലും ആ യാത്ര വളരെയധികം പ്രയാസങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞതാണെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. റെയില്‍വേസ്റ്റേഷനില്‍ ചായക്കച്ചവടക്കാരനായി ജീവിതം തുടങ്ങിയ വ്യക്തിയാണ് താന്‍. ആ ജീവിതം തന്നെ ഒരുപാട് പഠിപ്പിച്ചെന്നും ഭാരത് കീ ബാത്,സബ്‌കെ സാത് പരിപാടിയില്‍ മോദി പറഞ്ഞു.

ജനങ്ങള്‍ വിചാരിച്ചാല്‍ ഒരു ചായക്കച്ചവടക്കാരനും പ്രധാനമന്ത്രിയാവാം. ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശക്തി അത്രയധികമാണ്. ആദി ശങ്കരന്റെ ദര്‍ശനങ്ങളനുസരിച്ചാണ് താന്‍ ജീവിച്ചതെന്നും മോദി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

