ന്യൂഡല്‍ഹി: കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭാ പുനസംഘടന പൂര്‍ത്തിയാക്കി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ചൈനയ്ക്ക് തിരിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി പുനസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിരക്കിട്ട ചര്‍ച്ചകളിലായിരുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി.

പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷായുമായുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കൊടുവില്‍ രാത്രിയോടെയാണ് വകുപ്പ് വിഭജനത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി അന്തിമരൂപം നല്‍കിയത്.

ഞായറാഴ്ച്ച ആരംഭിക്കുന്ന ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിയില്‍ ചൈന, റഷ്യ, ഇന്ത്യ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നീ അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രതലവന്‍മാര്‍ക്കൊപ്പം നിരീക്ഷക രാജ്യങ്ങളായ തായ്‌ലാന്‍ഡ്, മെക്‌സിക്കോ, ഈജിപ്ത്, ഗിന്നിയ, താജിക്കിസ്ഥാന്‍ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.

ബ്രിക്‌സ് പ്ലസ് എന്ന പേരില്‍ കൂട്ടായ്മ വികസപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതകള്‍ ഉച്ചകോടിയില്‍ അംഗരാജ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കും.

ഡോക്ലാം പ്രശ്‌നത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഇന്ത്യ-ചൈന ബന്ധം വഷളായ സാഹചര്യത്തില്‍ നരേന്ദ്രമോദി-ഷീചിന്‍പിംഗ് കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടക്കുമോ എന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ല.

Delhi: Prime Minister Narendra Modi emplanes for China's Xiamen to attend the 9th #BRICSSummit pic.twitter.com/67Of9WR5jY