ന്യൂഡല്‍ഹി: അവിചാരിതമായി യാത്രയ്ക്ക് ഒപ്പമെത്തിയ അതിഥിയെക്കണ്ട ആവേശത്തിലായിരുന്നു ഇന്ന് ന്യൂഡല്‍ഹി ലോക് കല്യാണ്‍ മാര്‍ഗ് സ്റ്റേഷനിലെ മെട്രോ യാത്രക്കാര്‍. പിന്നെ സെല്‍ഫിയെടുപ്പും വിശേഷം പറയലും.

അങ്ങനെ മെട്രോയിലെ യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ഇന്നത്തെയാത്ര അവിസ്മരണീയമായി മാറുകയും ചെയ്തു. യാത്രയ്‌ക്കെത്തിയത് മറ്റാരുമല്ല, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തന്നെയായിരുന്നു.

തന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിക്കടുത്ത് നിന്ന് നോര്‍ത്ത് ഡല്‍ഹിയിലേക്കായിരുന്നു മോദിയുടെ മെട്രോ യാത്ര. ഭരണഘടനാ ശില്‍പി ഡോ. അംബേദ്കറുടെ സ്മരണയ്ക്കായുള്ള ദേശീയ സ്മാരകം രാജ്യത്തിന് സമര്‍പ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങിലേക്കായിരുന്നു മോദിയുടെ യാത്ര.

പ്രത്യേക സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരൊടൊപ്പമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വെള്ളിയാഴ്ച മെട്രോയിലേക്കെത്തിയത്.

#WATCH: Prime Minister Narendra Modi interacts with metro commuters on his way to 26, Alipur Road, where he will dedicate Dr. Ambedkar National Memorial to the nation #Delhi pic.twitter.com/ytx3lB4QAf