അഹമ്മദാബാദ്: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വിവാഹിതനല്ലെന്ന മധ്യപ്രദേശ് ഗവര്‍ണറുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ മോദിയുടെ അകന്നുകഴിയുന്ന ഭാര്യ യശോദ ബെന്‍ രംഗത്ത്. ഗവര്‍ണര്‍ ആനന്ദിബെന്നിനെപ്പോലെ അഭ്യസ്തവിദ്യയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവന ഉണ്ടായത് തന്നെ ഞെട്ടിച്ചുകളഞ്ഞെന്ന് യശോദ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹര്‍ദ ജില്ലയിലെ തിമാരിയില്‍ നടന്ന പൊതുപരിപാടിയിലാണ് മോദി അവിവാഹിതനാണെന്ന് ആനന്ദിബെന്‍ പറഞ്ഞത്. 'നരേന്ദ്രഭായി വിവാഹം ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നിട്ടും സ്ത്രീകളുും കുട്ടികളും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന നിരവധി പ്രശ്നങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നു' - അംഗന്‍വാടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന പരിപാടിയില്‍ ആനന്ദിബെന്‍ പറഞ്ഞു. പ്രസംഗത്തിന്റെ വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇതെത്തുടര്‍ന്നാണ് വിമര്‍ശനവുമായി യശോദബെന്‍ രംഗത്തെത്തിയത്. 'ആനന്ദിബെന്‍ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്ന് ആദ്യം വിശ്വസിക്കാനേ സാധിച്ചില്ല. പിന്നീട് വീഡിയോ കണ്ടപ്പോള്‍ ബോധ്യപ്പെട്ടു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് നല്‍കിയ സത്യവാങ്മൂലത്തില്‍ത്തന്നെ വിവാഹക്കാര്യം മോദി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ആനന്ദിബെനിന്റെ നടപടി മോദിയെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടുന്നതാണ്. അദ്ദേഹം എനിക്ക് ബഹുമാന്യനാണ്, അദ്ദേഹം എന്റെ ശ്രീരാമനാണ്.' യശോദബെന്‍ പറഞ്ഞു.

content highlights: Modi had indeed married me, he is Ram for me says Jashodaben