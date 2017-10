ഷിംല: കേദാര്‍നാഥില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സിനെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. 2013 ലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തില്‍ തകര്‍ന്ന കേദാര്‍നാഥിന്റെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് താന്‍ മുന്നോട്ടുവച്ച സഹായം നിരസിക്കാന്‍ ഉത്തരാഖണ്ഡ് സര്‍ക്കാരിനു മേല്‍ അന്നത്തെ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ സമ്മര്‍ദം ചെലുത്തിയെന്ന് മോദി ആരോപിച്ചു. കേദാര്‍നാഥ് ക്ഷേത്ര സന്ദര്‍ശനത്തിനു ശേഷം പൊതുപരിപാടിയില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി.

When floods of 2013 occurred I was not PM, I was Gujarat CM. I offered to help in rebuilding but Centre became nervous:PM Modi #Uttarakhand pic.twitter.com/CQ0q1rbWSv