അഹമ്മദാബാദ്: അഹമ്മദാബാദിലെ ഗാന്ധി ആശ്രമത്തില്‍ ചര്‍ക്കയില്‍ നൂല്‍ നൂറ്റ് ഇസ്രയേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയും ഭാര്യയും. തൊട്ടടുത്ത് ചര്‍ക്കയുടെ പ്രവര്‍ത്തനരീതികള്‍ വിശദീകരിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. പിന്നെ, നെതന്യാഹുവിനെയും ഭാര്യ സാറയെയും പട്ടം പറത്താന്‍ സഹായിക്കുന്ന മോദി... കണ്ടുനില്‍ക്കുന്നവരില്‍ കൗതുകം നിറച്ച് ഗുജറാത്തില്‍ ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹുവിന്റെ സന്ദര്‍ശനം.

ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശിക്കുന്ന ഇസ്രയേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹു ഉച്ചയോടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കൊപ്പം ഗാന്ധി ആശ്രമം സന്ദര്‍ശിച്ചത്. ഗുജറാത്തില്‍ ഒരു ദിവസം ചിലവഴിക്കുന്ന നെതന്യാഹു, മോദിയുമായി ചേര്‍ന്ന് വിമാനത്താവളത്തില്‍നിന്ന് റോഡ് ഷോ ആയാണ് സബര്‍മതി ആശ്രമത്തിലെത്തിച്ചേര്‍ന്നത്.

ആശ്രമത്തിലെത്തിയ നെതന്യാഹുവിന് ചര്‍ക്കയില്‍ നൂല്‍ നൂല്‍ക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് മോദി കാട്ടിക്കൊടുത്തു. നെതന്യാഹുവും ഭാര്യയും ചര്‍ക്കയ്ക്കു സമീപം ഇരുന്ന് ചര്‍ക്കയുടെ ചക്രം കറക്കി. പിന്നീട് ഇരുവരെയും പുല്‍ത്തകിടിയില്‍ നടക്കാന്‍ ക്ഷണിച്ച മോദി, ഇരുവര്‍ക്കുമൊപ്പം പട്ടം പറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

നെതന്യാഹു മോദിക്കൊപ്പം ആശ്രമം ചുറ്റിക്കണ്ടു. തുടര്‍ന്ന് ആശ്രമത്തിലെ സന്ദര്‍ശക പുസ്തകത്തില്‍ നെതന്യാഹു കുറിപ്പെഴുതി. ഗുജറാത്തില്‍ നിന്ന് നെതന്യാഹു വൈകുന്നേരത്തോടെ മുംബൈയിലേയ്ക്ക് തിരിക്കും.

