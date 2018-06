മുംബൈ: ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള്‍ക്ക് അമിതവില ഈടാക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പുണെയിലുള്ള മള്‍ട്ടിപ്ലെക്‌സിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജര്‍ക്ക് മഹാരാഷ്ട്ര നവനിര്‍മാണ്‍ സേനാ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ മര്‍ദനം.

പുനെയിലെ സേനാപതി ബാപത് റോഡിലെ പി വി ആര്‍ ഐക്കണ്‍ മള്‍ട്ടിപ്ലക്‌സില്‍ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് സംഭവം. കോധ്രുഡില്‍നിന്നുള്ള മുന്‍ കോര്‍പറേഷന്‍ അംഗം കിഷോര്‍ ഷിന്‍ഡെ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പന്ത്രണ്ടംഗ സംഘമാണ് പ്രതിഷേധവുമായി മള്‍ട്ടിപ്ലെക്‌സിലെത്തിയത്.

തുടര്‍ന്ന് ഇവരില്‍ ചിലര്‍ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജരെ മര്‍ദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു. കിഷോറും മറ്റു രണ്ടുപ്രവര്‍ത്തകരും ചേര്‍ന്നാണ് അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജരെ മര്‍ദ്ദിച്ചതെന്ന് പോലീസിനെ ഉദ്ധരിച്ച് ന്യൂസ് 18 റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

അക്രമം നടത്തിയവര്‍ക്കെതിരെ മള്‍ട്ടിപ്ലെക്‌സ് മാനേജ്‌മെന്റ് പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

#WATCH Pune: Maharashtra Navnirman Sena(MNS) workers thrash a movie theatre manager during a protest over high prices of food items in the theatre. (28.6.18) (Note: Strong Language) pic.twitter.com/UEEBOYiuKz — ANI (@ANI) June 29, 2018

