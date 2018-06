ന്യൂഡല്‍ഹി: നീതി ആയോഗിന്റെ യോഗത്തിനിടെ തന്റെ പ്രസംഗത്തിലിടപെടാന്‍ ശ്രമിച്ച കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്ങിന് കുറിക്ക് കൊള്ളുന്ന മറുപടി നല്കി ആന്ധ്രാ മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു. സംസാരിക്കാന്‍ നിശ്ചിതസമയമേ അനുവദിക്കാനാകൂ എന്ന രാജ്‌നാഥ് സിംഗിന്റെ നിലപാടാണ് ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിനെ ചൊടിപ്പിച്ചത്.

പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മുമ്പില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രശ്‌നങ്ങളവതരിപ്പിക്കാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിമാര്‍ക്ക് 7 മിനിറ്റ് സമയമേ അനുവദിച്ചിരുന്നുള്ളു. ഈ സമയവും കടന്ന് ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിന്റെ പ്രസംഗം നീണ്ടുപോയപ്പോഴാണ് രാജ്‌നാഥ് സിംഗ് ഇടപെട്ടത്. എന്നാല്‍ പറയാനുള്ളത് മുഴുവന്‍ പറഞ്ഞിട്ടേ നിര്‍ത്തൂ എന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു ചന്ദ്രബാബു നായിഡു.

'എന്റേത് പ്രത്യേക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന പ്രത്യേകതകള്‍ ഉള്ള സംസ്ഥാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാന്‍ കൂടുതല്‍ സമയം എടുക്കും.' ചന്ദ്രബാബു നായിഡു പറഞ്ഞു. തുടര്‍ന്ന് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. പതിമൂന്ന് പേജുകളുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടാണ് ചന്ദ്രബാബു നായിഡു തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുവന്നത്.

പിന്നാക്കാവസ്ഥയിലുള്ള ആന്ധ്രാപ്രദേശിന് പ്രത്യേക സംസ്ഥാനമെന്ന പദവി നല്‍കണമെന്ന ആവനശ്യത്തില്‍ ഉറച്ച് നില്‍ക്കുകയാണ് തെലുങ്ക്‌ദേശം പാര്‍ട്ടിയും ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവും. ആന്ധ്രയുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കാന്‍ വിമുഖത കാണിക്കുന്ന കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നയങ്ങളില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് തെലുങ്ക് ദേശം പാര്‍ട്ടി കഴിഞ്ഞയിടക്കാണ് എന്‍ഡിഎ സഖ്യം ഉപേക്ഷിച്ചത്.

