ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മു കശ്മീരിലെ ബന്ദിപൊരയില്‍ തീവ്രവാദികള്‍ വീടുകയറി ആക്രമിച്ച് ഒരാളെ കൊലപ്പെടുത്തി. ഹാജിന്‍ മേഖലയില്‍ മുഹമ്മദ് യാക്കൂബ് വാഗെയാണ് കൊലപ്പെട്ടത്.

നാല് തീവ്രവാദികള്‍ വീട്ടിനുള്ളില്‍ കയറി ഇയാളുടെ കഴുത്ത് വെട്ടുകയായിരുന്നു. ഇയാള്‍ തല്‍ക്ഷണം മരിച്ചു. കശാപ്പുകാരനാണ് മരിച്ച യാക്കൂബ്. പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങി.

റംസാന്‍ മാസം തുടങ്ങിയതോടെ കശ്മീര്‍ താഴ്‌വരയില്‍ സൈന്യം വെടിനിര്‍ത്തല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനിടെ അതിര്‍ത്തിക്കപ്പുറത്തുനിന്നും പാകിസ്താന്‍ ആക്രമണവും രൂക്ഷമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജമ്മു മേഖലയിലാണ് പാകിസ്താന്‍ ഷെല്ലാക്രമണം നടത്തുന്നത്.

