ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മു കശ്മീരിലെ പുല്‍വാമയിലുള്ള തമുന ഗ്രാമത്തില്‍ സുരക്ഷാസേനയും പ്രാദേശിക ഭീകരവാദികളും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടല്‍. മൂന്നു ഭീകരവാദികളെ സുരക്ഷാസേന വധിച്ചു.

#Visuals from Pulwama: Encounter between security forces still underway. Three local terrorists have been killed in the encounter. #JammuAndKashmir (visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/3FAIU73jF8