ന്യൂഡല്‍ഹി: രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെ 'വെറുപ്പിന്റെ വ്യാപാരി' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയല്‍. ആള്‍വാറിലെ ആള്‍ക്കൂട്ട കൊലപാതകം സംബന്ധിച്ച് മോദിയെ വിമര്‍ച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി ബിജെപി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആള്‍ക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങള്‍ വ്യാപകമാകുന്ന പുതിയ സാഹചര്യത്തെ മോദിയുടെ 'ക്രൂരമായ നവ ഇന്ത്യ' എന്നായിരുന്നു രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്.

തുടര്‍ന്നാണ് രാഹുലിനെതിരെ വിമര്‍ശനവുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയല്‍ രംഗത്തെത്തിയത്. ഓരോ തവണ കൊലപാതകങ്ങള്‍ നടക്കുമ്പോഴും രാഹുല്‍ സന്തോഷംകൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടുകയാണ്. രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിനായി നിങ്ങള്‍ സമൂഹത്തെ സാധ്യമായ എല്ലാ വിധത്തിലും വിഭജിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് മുതലക്കണ്ണീരൊഴുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വെറുപ്പിന്റെ വ്യാപാരിയാണ് നിങ്ങള്‍- ഗോയല്‍ ട്വിറ്ററില്‍ ആരോപിച്ചു.

കേന്ദ്ര മന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനിയും രാഹുലിനെതിരെ രംഗത്തെത്തി. രാഹുലിന്റെ പ്രസ്താവന 'ദുരമൂത്ത' രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് അവര്‍ ആരോപിച്ചു. വിദ്വേഷത്തിന്റെ ഏറ്റവും മോശമായ അവസ്ഥയ്ക്കാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെകുടുംബം 1984ല്‍ നേതൃത്വം നല്‍കിയത്. അതുതന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് എന്നത് ലജ്ജാവഹമായ കാര്യമാണ്- അവര്‍ ട്വിറ്ററില്‍ പറഞ്ഞു.

Stop jumping with joy every time a crime happens, Mr Rahul Gandhi.



The state has already assured strict & prompt action.



You divide the society in every manner possible for electoral gains & then shed crocodile tears.



Enough is Enough. You are a MERCHANT OF HATE. https://t.co/4thsyNL3nx — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) July 23, 2018

ബിജെപിയുടെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജിലും രാഹുലിനെതിരെ വിമര്‍ശനമുന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യ ഒരു ചലച്ചിത്രമല്ലെന്നും സിനിമയിലെന്നതുപോലെയുള്ള അഭിനയം നിര്‍ത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഹിന്ദി കവിതയാണ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Rahul Gandhi’s family presided over the worst form of hate in 1984, Bhagalpur & Nellie & many other instances.



It is shameful that he is doing the same through VULTURE POLITICS.



Not a single instance goes by where he doesn't attempt to rupture social bonds for electoral gains. https://t.co/kpX3n1Kcc0 — Smriti Z Irani (@smritiirani) July 23, 2018

രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന ആള്‍ക്കൂട്ട ആക്രമണങ്ങളെ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിക്കുന്നതായിരുന്നു നേരത്തെ പുറത്തുവന്ന രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ ട്വീറ്റ്. ആള്‍ക്കൂട്ട ആക്രമണത്തിന് ഇരയായ, മരണാസന്നനായ രക്ബര്‍ ഖാനെ വെറും ആറുകിലോ മീറ്റര്‍ ദൂരെയുള്ള ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാന്‍ ആള്‍വാറിലെ പോലീസുകാര്‍ മൂന്നുമണിക്കൂറെടുത്തെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ വിമര്‍ശനം. ഇതാണ് മോദിയുടെ 'ക്രൂരമായ പുതിയ ഇന്ത്യ'. അവിടെ മനുഷ്യത്വം വെറുപ്പിനാല്‍ പകരംവയ്ക്കപ്പെടുന്നു. ഒപ്പം ആളുകള്‍ ഞെരിച്ചമര്‍ത്തപ്പെടുകയും അവരെ മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ട്വീറ്റില്‍ രാഹുല്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

Policemen in #Alwar took 3 hrs to get a dying Rakbar Khan, the victim of a lynch mob, to a hospital just 6 KM away.



Why?



They took a tea-break enroute.



This is Modi’s brutal “New India” where humanity is replaced with hatred and people are crushed and left to die. https://t.co/sNdzX6eVSU — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 23, 2018

